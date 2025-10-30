PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei sucht vermissten 69-Jährigen aus Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Seit Dienstagmorgen, 28.10.2025, wird der 69-jährige Mohamed Al Husein Almarati aus Wilhelmshaven vermisst. Nach bisherigen Erkenntnissen verließ der Mann gegen 08:00 Uhr seine Wohnanschrift in der Börsenstraße und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Herr Almarati ist stark dement und kognitiv eingeschränkt und findet alleine nicht nach Hause. Es ist davon auszugehen, dass er zu Fuß unterwegs ist und möglicherweise die Orientierung verloren hat. Er ist etwa 165 cm groß und trägt meist eine dunkle Jacke und Jeans. Aktuell soll er in einem schwarzen Gewand gekleidet sein.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich umgehend mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 / 942-0 oder im Notfall über 110 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

