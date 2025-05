Schramberg (ots) - In der Nacht auf Montag haben zwei alkoholisierte Männer unabhängig voneinander dasselbe Auto genutzt - einer verursachte dabei einen Unfall, der andere parkte den beschädigten Wagen später eigenmächtig um. Gegen Mitternacht prallte ein alkoholisierter 33-Jähriger in der Straße "An der ...

mehr