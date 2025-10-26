PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand einer Gartenlaube in Roggendorf (LK NWM)

Gadebusch (ots)

Am 25.10.2025 kam es gegen 23:10 Uhr in Roggendorf bei Gadebusch zu 
einem Brand. 

Aus bislang unbekannter Ursache geriet in der Marienthaler Straße 
eine Gartenlaube in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen 
des Feuers auf weitere Gebäude im Umfeld des Brandortes verhindern. 
Die Gartenlaube selbst brannte allerdings vollständig nieder.

Insgesamt wurden die Freiwilligen Feuerwehren Roggendorf, Gadebusch, 
Kneese und Groß Salitz mit 35 Kameraden alarmiert. 

Da ein Fremdverschulden nicht auszuschließen ist kam der 
Kriminaldauerdienst zum Einsatz. Dieser beschlagnahmte nach der 
Spurensicherung den Brandort. Die Kriminalpolizei hat die 
Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden wird auf 15.000 EUR 
geschätzt. Verletzt wurde niemand. 

Carsten Kroll
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

