Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand einer Gartenlaube in Roggendorf (LK NWM)

Gadebusch (ots)

Am 25.10.2025 kam es gegen 23:10 Uhr in Roggendorf bei Gadebusch zu einem Brand. Aus bislang unbekannter Ursache geriet in der Marienthaler Straße eine Gartenlaube in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf weitere Gebäude im Umfeld des Brandortes verhindern. Die Gartenlaube selbst brannte allerdings vollständig nieder. Insgesamt wurden die Freiwilligen Feuerwehren Roggendorf, Gadebusch, Kneese und Groß Salitz mit 35 Kameraden alarmiert. Da ein Fremdverschulden nicht auszuschließen ist kam der Kriminaldauerdienst zum Einsatz. Dieser beschlagnahmte nach der Spurensicherung den Brandort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden wird auf 15.000 EUR geschätzt. Verletzt wurde niemand. Carsten Kroll Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

