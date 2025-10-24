Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vermisste 83-jährige Frau aus Schwerin verstorben

Schwerin (ots)

Die seit dem 23.10.2025 in Schwerin vermisste 83-jährige Frau konnte, trotz umfangreicher Suchmaßnahmen, am heutigen Tage nur noch tot aufgefunden werden. Siehe Pressemitteilung: https://t1p.de/5fyhy Gegen 14:15 Uhr erhielt die Polizei heute den Hinweis über eine augenscheinlich leblos im Lankower See treibende Person. Nach der Bergung der Person aus dem Wasser durch Kräfte der Wasserschutzpolizei bestätigte sich der Verdacht, dass es sich dabei um die zuvor Vermisste handelt. Es bestehen keinerlei Anhaltspunkte für einen strafrechtlichen Sachverhalt. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Hinweise aus der Bevölkerung und bei den Medien für die Unterstützung und bittet um Löschung der gespeicherten oder veröffentlichten personenbezogenen Daten. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

