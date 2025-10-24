PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vermisste 83-jährige Frau aus Schwerin verstorben

Schwerin (ots)

Die seit dem 23.10.2025 in Schwerin vermisste 83-jährige Frau konnte,
trotz umfangreicher Suchmaßnahmen, am heutigen Tage nur noch tot 
aufgefunden werden.

Siehe Pressemitteilung: https://t1p.de/5fyhy

Gegen 14:15 Uhr erhielt die Polizei heute den Hinweis über eine 
augenscheinlich leblos im Lankower See treibende Person.

Nach der Bergung der Person aus dem Wasser durch Kräfte der 
Wasserschutzpolizei bestätigte sich der Verdacht, dass es sich dabei 
um die zuvor Vermisste handelt.

Es bestehen keinerlei Anhaltspunkte für einen strafrechtlichen 
Sachverhalt.

Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Hinweise aus der 
Bevölkerung und bei den Medien für die Unterstützung und bittet um 
Löschung der gespeicherten oder veröffentlichten personenbezogenen 
Daten.


André Falke
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

