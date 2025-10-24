PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung - Vermisste 62-Jährige aus Rostock wohlbehalten angetroffen

Rostock (ots)

Die seit gestern Abend vermisste 62-jährige Frau aus Rostock wurde am heutigen Tag wohlbehalten angetroffen.

Siehe Pressemitteilung: https://t1p.de/6n3nt

Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Hinweise aus der Bevölkerung und bei den Medien für die Unterstützung und bittet um Löschung der gespeicherten oder veröffentlichten personenbezogenen Daten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 0381 4916-3041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

  • 24.10.2025 – 13:15

    POL-HRO: Pkw-Brand in Rostock-Lichtenhagen

    Rostock (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, dem 24.10.2025, wurde der Polizei gegen 00:25 Uhr der Brand eines Pkw auf einem Parkplatz in der Mecklenburger Allee im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen gemeldet. Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet dort ein Opel aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die alarmierte Berufsfeuerwehr Rostock konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und eine Ausbreitung ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 11:20

    POL-HRO: Täter stehlen Bargeld und Wertgegenstände aus Einfamilienhaus in Gorlosen

    Gorlosen b. Eldena (ots) - Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Gorlosen bei Eldena haben bislang unbekannte Täter am Donnerstagmittag Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro entwendet. In der Abwesenheit der Hausbewohner sollen sich die Täter nach bisherigen Erkenntnissen über eine Hintertür gewaltsam Zutritt zum betreffenden Wohnhaus verschafft und ...

    mehr
