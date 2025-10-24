PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Nach Einbruch und Beschädigungen an Neubukower Regionalschule - Stadt setzt Belohnung aus

Neubukow/ Landkreis Rostock (ots)

Im Zuge der Ermittlungen zu dem Einbruch in die Neubukower Regionalschule und den damit einhergehenden immensen Sachschaden im Bereich der Sporthalle, sucht die Kriminalpolizei weiterhin nach Zeugen (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6142300).

Besonders gravierend ist in diesem Zusammenhang ein durch die Täter ausgelöster Wasserschaden, der den Hallenboden der Sporthalle massiv beschädigte.

Um die Aufklärung des Falles zu unterstützen, hat die Stadt Neubukow eine Belohnung für Hinweise ausgesetzt, die zur Ermittlung der Täter führen. Weitere Informationen hierzu sind auf der offiziellen Webseite der Stadt Neubukow unter www.neubukow.de abrufbar.

Siehe auch: https://www.neubukow.de/2025/10/23/belohnung-fuer-sachdienliche-hinweise-wegen-einbruch-und-vandalismus-sporthalle-neubukow/

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bad Doberan unter der Telefonnummer 038203-560, jede andere Polizeidienststelle oder die Online-Wache der Polizei entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

