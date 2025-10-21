Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte randalieren in Neubukower Schule - über 100.000EUR Sachschaden

Neubukow / Landkreis Rostock (ots)

Am vergangenem Wochenende kam es an einer Neubukower Schule im Panzower Weg zu einem Einbruch und umfangreichen Sachbeschädigungen. Nach jetzigem Erkenntnisstand drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Turnhalle der Schule ein und beschädigten dort unter anderem einen Wasserhahn. Durch das austretende Wasser wurde der Boden der Turnhalle massiv in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden in der Sporthalle wird derzeit auf etwa 100.000EUR geschätzt. Zudem entwendeten die Täter mehrere Spindschlüssel und brachen einzelne Schränke auf.

Auch ein außenliegender Fahrstuhlschacht wurde beschädigt und mit Graffiti beschmiert. Darunter befanden sich teils verfassungswidrige Symbole. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen wegen der Zerstörung von Bauwerken, Sachbeschädigung, des besonders schweren Fall des Diebstahls und der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen.

Polizeioberrat Hannes Lerke, Leiter der Polizeiinspektion Güstrow, äußert sich deutlich:

"Sich an einer Bildungseinrichtung für Kinder zu vergreifen und dabei einen derart massiven Schaden anzurichten, ist für mich völlig unbegreiflich. Das ist schlichtweg ein abscheulicher Vorgang."

