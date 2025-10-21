PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach einem 12-Jährigen Mädchen aus Bargeshagen - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung

Bargeshagen / Landkreis Rostock (ots)

Das seit dem 20.10.2025 vermisste 12-jährige Mädchen aus Bargeshagen im Landkreis Rostock ist wohlbehalten angetroffen worden.

Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Hinweise aus der Bevölkerung, bei den Medien für die Unterstützung und bittet um Löschung der gespeicherten oder veröffentlichten personenbezogenen Daten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

