Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Wohnungsbrand in der Gnoiener Innenstadt

Gnoien (ots)

Am Abend des 20.10.2025 kam es in einem Mehrfamilienhaus der Friedenstraße in Gnoien zu einem Wohnungsbrand. Das Feuer brach aus bisher ungeklärter Ursache in einer Wohnung im ersten Obergeschoss aus. Das Feuer und die dadurch resultierende Rauchentwicklung wurde durch 30 Kameraden der Feuerwehren aus Gnoien und Dölitz bekämpft. Durch den Brand und die Löscharbeiten sind mehrere Wohnungen des Hauses unbewohnbar. Die Mieter kamen bei Freunden und Verwandten unter. Die anwesenden Hausbewohner blieben unverletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird der Sachschaden auf 120.000 Euro geschätzt. Die Ortsdurchfahrt Gnoien (B110) war für die Dauer der Löscharbeiten für etwa zwei Stunden gesperrt. Die Polizei Teterow nimmt Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung auf. Zeugen werden gebeten eventuelle Beobachtungen und Hinweise der Polizei in Teterow unter Telefon 03996 1560 oder jeder anderen Dienststelle mitzuteilen. Sebastian Neubauer Polizeioberkommissar Polizeirevier Teterow

