Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Wohnungsbrand in der Gnoiener Innenstadt

Gnoien (ots)

Am Abend des 20.10.2025 kam es in einem Mehrfamilienhaus der 
Friedenstraße in Gnoien zu einem Wohnungsbrand. Das Feuer brach aus 
bisher ungeklärter Ursache in einer Wohnung im ersten Obergeschoss 
aus. Das Feuer und die dadurch resultierende Rauchentwicklung wurde 
durch 30 Kameraden der Feuerwehren aus Gnoien und Dölitz bekämpft. 
Durch den Brand und die Löscharbeiten sind mehrere Wohnungen des 
Hauses unbewohnbar. Die Mieter kamen bei Freunden und Verwandten 
unter. Die anwesenden Hausbewohner blieben unverletzt. Nach 
derzeitigem Ermittlungsstand wird der Sachschaden auf 120.000 Euro 
geschätzt. Die Ortsdurchfahrt Gnoien (B110) war für die Dauer der 
Löscharbeiten für etwa zwei Stunden gesperrt.
Die Polizei Teterow nimmt Ermittlungen wegen des Verdachts der 
schweren Brandstiftung auf.

Zeugen werden gebeten eventuelle Beobachtungen und Hinweise der 
Polizei in Teterow unter Telefon 03996 1560 oder jeder anderen 
Dienststelle mitzuteilen.

Sebastian Neubauer
Polizeioberkommissar
Polizeirevier Teterow

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

