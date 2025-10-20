Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Alkoholisierter Busfahrer nach Verkehrsunfällen in Rostock gestoppt

Rostock (ots)

Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei am Freitagabend in Rostock einen alkoholisierten Busfahrer aus dem Verkehr gezogen. Einer Businsassin war gegen 20 Uhr die unsichere Fahrweise des 58-jährigen Busfahrers auf der Strecke zwischen Mönchhagen und dem Rostocker Hauptbahnhof aufgefallen. Der Bus soll dabei mehrfach die Fahrbahnmitte überquert und offenbar ein Hindernis gestreift haben, wodurch eine Seitenscheibe zu Bruch ging. Zum Zeitpunkt der Fahrt sollen sich etwa sieben Fahrgäste im Bus befunden haben.

Auf der Südseite des Rostocker Hauptbahnhofs konnten die zwischenzeitlich alarmierten Polizisten den Fahrer des Schienenersatzverkehrbusses antreffen. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 1,74 Promille. Außerdem fanden die Beamten im Rucksack des Fahrers mehrere alkoholische Getränke. Die Polizisten stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und brachten den Busfahrer zur Blutprobenentnahme.

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen wurde zudem bekannt, dass der 58-Jährige bereits am Nachmittag beim Abbiegen einen PKW touchiert und anschließend seine Fahrt fortgesetzt haben soll. Gegen den polnischen Staatsbürger wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort erstattet.

