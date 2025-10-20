Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte beschädigen Baufahrzeuge und verursachen hohen Sachschaden

Rostock (ots)

In der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagmorgen beschädigten unbekannte Personen mehrere Baufahrzeuge im Bereich der Gemeinde Tarnow im Landkreis Rostock. Insgesamt wurden vier Baumaschinen und ein Anhänger beschädigt, die in der Tatzeit aufgrund einer Baustelle zwischen Boitin und Lübzin abgestellt waren. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 10.000EUR. Die Bützower Kriminalpolizei führt nun die Ermittlungen bezüglich der Sachbeschädigungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell