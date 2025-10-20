PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbruch in Arztpraxis in Sievershagen

Sievershagen/ Landkreis Rostock (ots)

Am Freitag kam es zu einem Einbruch in eine Arztpraxis in Sievershagen (Gemeinde Lambrechtshagen). Demnach verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Zeit von 16:30 Uhr bis 23:20 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen einer Arztpraxis im Tannenweg und entwendeten dort befindliche Wertgelasse. Eine detaillierte Benennung des Stehlgutes ist aus ermittlungstaktischen Gründen nicht möglich. Der Gesamtschaden wird auf etwa 4.300EUR geschätzt. Am Tatort erfolgte ebenso eine umfangreiche Spurensuche durch den Kriminaldauerdienst der Polizei. Die weiteren Ermittlungen führt nun die Kriminalpolizei in Bad Doberan.

Sachdienliche Hinweise diesbezüglich nimmt die örtliche Polizei in Bad Doberan jederzeit entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

