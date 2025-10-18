PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeieinsatz anlässlich der Spielbegegnung zwischen dem F.C. Hansa Rostock und SV Wehen Wiesbaden - Rostocker Polizei zieht Bilanz

Rostock (ots)

Am Samstag, 18.10.2025, hat im Rostocker Ostseestadion das 
Fußballspiel der 3. Bundesliga zwischen dem F.C. Hansa Rostock und 
dem SV Wehen Wiesbaden stattgefunden. Das Spiel war im Vorfeld als 
Grundsicherungsspiel eingestuft worden.
In allen Phasen des polizeilichen Einsatzes kam es zu keinen 
nennenswerten Zwischenfällen.
Insgesamt befanden sich 111 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der 
Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern im Einsatz.
Die Fertigung der Pressemitteilung erfolgte auf Basis der um 17:45 
Uhr vorliegenden Erkenntnisse.


Im Auftrag
Josephine Böhme, KHKin 
Polizeiinspektion Schwerin

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

