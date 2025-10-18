Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeieinsatz anlässlich der Spielbegegnung zwischen dem F.C. Hansa Rostock und SV Wehen Wiesbaden - Rostocker Polizei zieht Bilanz

Rostock (ots)

Am Samstag, 18.10.2025, hat im Rostocker Ostseestadion das Fußballspiel der 3. Bundesliga zwischen dem F.C. Hansa Rostock und dem SV Wehen Wiesbaden stattgefunden. Das Spiel war im Vorfeld als Grundsicherungsspiel eingestuft worden. In allen Phasen des polizeilichen Einsatzes kam es zu keinen nennenswerten Zwischenfällen. Insgesamt befanden sich 111 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern im Einsatz. Die Fertigung der Pressemitteilung erfolgte auf Basis der um 17:45 Uhr vorliegenden Erkenntnisse. Im Auftrag Josephine Böhme, KHKin Polizeiinspektion Schwerin

