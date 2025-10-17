PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Silozange entwendet: Polizei bittet um Hinweise

Tessin/Boizenburg (ots)

Von einem landwirtschaftlichen Hof in Tessin bei Boizenburg wurde in den vergangenen Tagen eine Silogreifzange entwendet.

Nach ersten Erkenntnissen sollen sich die bislang unbekannte Täter Zugang zum Hofgelände des 49-jährigen Eigentümers verschafft und im Anschluss die landwirtschaftliche Vorrichtung im Wert von etwa 1000 Euro entwendet haben. Die Tat im Bengerstorfer Weg ereignete sich zwischen Dienstagnachmittag, 14:00 Uhr, und Donnerstagabend, 19:00 Uhr.

Die Polizei in Boizenburg (038867-6060) hat Ermittlungen zu diesem Diebstahl aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren