Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mindestens 15.000 Euro Schaden - Einbrecher entwenden Computer-Technik aus Traktoren im Landkreis Rostock

Bützow (Landkreis Rostock) (ots)

Vermeintlich im Zeitraum der Nacht zum 16.10.2025 sollen sich unbekannte Täter unbefugt Zugang zu gleich drei Traktoren (2x John Deere, 1x New Holland) einer Agrargesellschaft bei Bützow verschafft und hier verbaute Technik entwendet haben. Wie nach den ersten Erkenntnissen bekannt ist hätten es die Diebe u.a. auf die verbaute Computer abgesehen gehabt. Mitarbeiter des Landwirtschaftsbetriebes seien auf die Tat aufmerksam geworden, als sie gegen 07:00 Uhr die Arbeit aufnehmen wollten. Zur Sicherung diverser Spuren kam der Kriminaldauerdienst vor Ort zum Einsatz. Nach Angaben der geschädigten Firma beläuft sich der Stehlschaden auf auf eine Summe von mindestens 15.000 Euro. Angaben zu gegebenenfalls entstandenen Sachschäden liegen indes nicht vor.

Die Kriminalpolizei Bützow ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls.

