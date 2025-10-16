PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Drohung gegen Schule in Rostock

Rostock (ots)

Nachdem die Rostocker Polizei durch die Schulleitung einer Schule im Stadtteil Reutershagen über eine eingegangene Drohung informiert wurde, hat die Kriminalpolizei umgehend die Ermittlungen übernommen.

Polizeibeamte nahmen unverzüglich Kontakt mit der Schulleitung auf. Eine Bewertung des auf dem Schulgelände aufgefundenen Schriftzugs ergab in enger Abstimmung mit der Schule, dass derzeit keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdungslage bestehen.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten eingeleitet. Zudem stehen die Beamten weiterhin in engem Austausch mit der Schulleitung. Die weitern Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Anne Schwartz
Telefon: 0381 4916-3042
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 16.10.2025 – 13:47

    POL-HRO: Polizei fahndet mit Phantombild nach Erpresser in Parchim

    Parchim (ots) - Auf richterlichen Beschluss fahndet die Polizei mit einem Phantombild nach einem bislang unbekannten Mann, der im Frühling dieses Jahres in Parchim mehrfach einen 11-jährigen Jungen bedroht und dabei Bargeld erpresst haben soll. Nach bisherigen Ermittlungen kam es im Zeitraum von März bis Mai zu mehreren Vorfällen im Bereich der Sporthalle am ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 12:01

    POL-HRO: Vollsperrung der BAB20 nach Verkehrsunfall am Kreuz Rostock in Fahrtrichtung Stettin

    BAB 20 Kreuz Rostock (Landkreis Rostock) (ots) - Seit etwa 11:30 Uhr befinden sich zahlreiche Kräfte von Polizei und Feuerwehr auf der BAB20 am Kreuz Rostock im Einsatz. Nach derzeitigem Stand der Erkenntnisse sei es im Bereich der dort beginnenden Baustelle zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung dreier Fahrzeuge (Wohnmobil, LKW, PKW) gekommen. Anhand erster ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren