PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei fahndet mit Phantombild nach Erpresser in Parchim

Parchim (ots)

Auf richterlichen Beschluss fahndet die Polizei mit einem Phantombild nach einem bislang unbekannten Mann, der im Frühling dieses Jahres in Parchim mehrfach einen 11-jährigen Jungen bedroht und dabei Bargeld erpresst haben soll.

Nach bisherigen Ermittlungen kam es im Zeitraum von März bis Mai zu mehreren Vorfällen im Bereich der Sporthalle am Fischerdamm. Der Mann soll den Jungen auf dessen Heimweg von der Schule abgepasst und an eine abgelegene Stelle geführt haben. Unter Vorhalt eines Messers forderte er jeweils Bargeld, das der Junge auch übergab. Bevor sich das Kind seinen Eltern anvertraute, hatte es dem Täter nach eigenen Angaben mehrere hundert Euro ausgehändigt.

Der Täter soll zwischen 40 und 50 Jahre alt sein, etwa 180 cm groß und eine sportlich kräftige Figur haben. Außerdem sei dem Jungen ein schwarzes Tattoo auf einem Unterarm des Täters aufgefallen.

Link zum Phantombild: https://shorturl.at/42HrA

Wer Hinweise zu den Vorfällen an der Sporthalle oder zu der auf dem Phantombild abgebildeten Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Parchim (Tel. 03871 6000) zu melden. Auch über die Onlinewache der Polizei www.polizei.mvnet.de/onlinewache können Hinweise gegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren