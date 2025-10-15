PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vermisster 13-jähriger Junge wohlbehalten zurück - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung

Wismar (ots)

Der seit dem 14.10.2025 vermisste 13-jährige Junge aus Wismar ist 
wohlbehalten zurück.
Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Hinweise aus der
Bevölkerung, bei den Medien für die Unterstützung und bittet um
Löschung der gespeicherten oder veröffentlichten personenbezogenen
Daten.

Gordon Tiesler
Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

