POL-HRO: Vermisster 13-jähriger Junge wohlbehalten zurück - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung
Wismar (ots)
Der seit dem 14.10.2025 vermisste 13-jährige Junge aus Wismar ist wohlbehalten zurück. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Hinweise aus der Bevölkerung, bei den Medien für die Unterstützung und bittet um Löschung der gespeicherten oder veröffentlichten personenbezogenen Daten. Gordon Tiesler Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst
