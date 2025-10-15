PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei fahndet nach vermisstem Jungen aus Wismar

Wismar (ots)

Seit dem gestrigen Dienstagabend (14. Oktober) wird ein 13-jähriger Junge aus Wismar vermisst.

Da die Suchmaßnahmen nach dem Kind bislang erfolglos geblieben sind, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche.

Nähere Informationen, wie die Personenbeschreibung sowie ein Foto des Vermissten, finden sich unter dem nachfolgenden Link: https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Pressemitteilungen/?id=215068&processor=processor.sa.pressemitteilung

Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort des Jungen nimmt das Polizeihauptrevier Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Jessica Lerke
Telefon: 03841 203-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

