Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei durchsucht mehrere Objekte im Rostocker Stadtgebiet

Rostock (ots)

Am heutigen Vormittag hat das Kriminalkommissariat Rostock auf Beschluss des Amtsgerichts Rostock Durchsuchungsmaßnahmen in mehreren Objekten im gesamten Stadtgebiet durchgeführt.

Die Maßnahmen begannen gegen 09:00 Uhr und stehen im Zusammenhang mit laufenden Ermittlungen wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln. Durchsucht wurden unter anderem Objekte im Bereich Reutershagen, Warnemünde und der Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Im Zuge der Durchsuchungen konnten Beweismittel sichergestellt werden, die nun von den zuständigen Ermittlern ausgewertet werden.

Die Ermittlungen dauern an. Es wird auf die Unschuldsvermutung hingewiesen.

