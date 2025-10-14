Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei sucht Zeugen nach Angriff auf 15-Jährige - Tatverdächtige bislang unbekannt

Schwerin (ots)

Eine bislang unbekannte Frau soll am Donnerstagnachmittag, den 09.10.2025, auf dem Grunthalplatz in Schwerin eine 15-jährige Jugendliche unvermittelt angegriffen haben. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen wartete die 15-jährige Deutsche gegen 14:10 Uhr gemeinsam mit weiteren Personen an einer Bushaltestelle, als die unbekannte Frau auf sie zukam und sie schlug. Anschließend entfernte sich die Tatverdächtige in unbekannte Richtung. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.

Die Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- etwa 60 Jahre alt, - graue, kinnlange Haare, - auffällige Zahnlücke

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zur Identität der beschriebenen Frau machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180 2224 oder per E-Mail an kk.schwerin@polmv.de zu melden.

