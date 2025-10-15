Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Auffahrunfall in Schwerin sorgt für Verkehrseinschränkungen im Berufsverkehr

Schwerin (ots)

In den heutigen Morgenstunden kam es in Schwerin Lankow an der Kreuzung Grevesmühlener Straße / Ratzeburger Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen.

Gegen 06:30 Uhr sei ein Pkw auf ein vorausfahrendes Fahrzeug aufgefahren. In der Folge überschlug sich eines der beteiligten Fahrzeuge und kam auf dem Dach zum Stillstand.

Beide Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 50.000EUR geschätzt.

Während der Unfallaufnahme sowie der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es für rund zwei Stunden zu Verkehrseinschränkungen im Berufsverkehr, insbesondere Richtung stadtauswärts.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell