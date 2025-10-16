PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Ergänzungsmeldung zur Vollsperrung der BAB20 nach Verkehrsunfall am Kreuz Rostock in Fahrtrichtung Stettin

BAB 20 Kreuz Rostock (Landkreis Rostock) (ots)

Zunächst wird auf die Ausgangsmitteilung verwiesen, die unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6139049 aufgerufen werden kann.

Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme ist nach derzeitigem Stand der Erkenntnisse ein Fehler beim Fahrstreifenwechsel ursächlich für den Zusammenstoß der Fahrzeuge. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Vollsperrung der BAB20 konnte gegen 12:50 Uhr aufgehoben werden, sodass vor Ort nur noch mit kaum spürbaren Verkehrseinschränkungen gerechnet werden muss. Der entstandene Gesamtschaden beträgt laut einer ersten Einschätzung mindestens 20.000 Euro.

Der genaue Unfallhergang ist indes Gegenstand der weiteren Ermittlung der Kriminalpolizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Florian Müller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
