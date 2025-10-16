PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und dem Polizeipräsidium Rostock - Zeugenaufruf zur Erhellung ereignisrelevanter Umstände nach dem Auffinden eines Kinderleichnams am 14.10.2025

Güstrow (Landkreis Rostock) (ots)

Nachdem es am Vormittag des 14.10.2025 zum Auffinden des Leichnams eines Kindes kam, befinden sich die zuständigen Ermittlungsbehörden weiterhin im Dauereinsatz.

Um die Umstände des Sachverhaltes weiterhin zu erhellen, werden die kriminalpolizeilichen Ermittlungen unter Hochdruck fortgesetzt. So werden weiterhin Bewohnerinnen und Bewohner der um den Fundort liegenden Orte und Gemeinden sowie auch in Güstrow durch zahlreiche Einsatzkräfte der Kriminalpolizei an deren Wohnanschriften zu möglichen Beobachtungen befragt. Die Staatsanwaltschaft Rostock und die Polizei bitten die hierdurch Betroffenen, sich nach Möglichkeit für diese Befragungen bereitzuhalten, um durch deren Mithilfe möglichst viele Informationen generieren zu können. Nach wie vor bittet die Polizei die Bevölkerung um die Mitteilung von sachdienlichen Hinweisen, aber auch um die Bereitstellung von gegebenenfalls relevanten Foto- und Videoaufnahmen aus privaten Kameras.

Ergänzend ist das durch Polizei eingerichtete Hinweistelefon auch fortan unter der Rufnummer 0800-5977268 durchgehend besetzt, um auch hier sachverhaltsrelevante Hinweise aus der Bevölkerung entgegenzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Florian Müller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 16.10.2025 – 14:08

    POL-HRO: Drohung gegen Schule in Rostock

    Rostock (ots) - Nachdem die Rostocker Polizei durch die Schulleitung einer Schule im Stadtteil Reutershagen über eine eingegangene Drohung informiert wurde, hat die Kriminalpolizei umgehend die Ermittlungen übernommen. Polizeibeamte nahmen unverzüglich Kontakt mit der Schulleitung auf. Eine Bewertung des auf dem Schulgelände aufgefundenen Schriftzugs ergab in enger Abstimmung mit der Schule, dass derzeit keine ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 13:47

    POL-HRO: Polizei fahndet mit Phantombild nach Erpresser in Parchim

    Parchim (ots) - Auf richterlichen Beschluss fahndet die Polizei mit einem Phantombild nach einem bislang unbekannten Mann, der im Frühling dieses Jahres in Parchim mehrfach einen 11-jährigen Jungen bedroht und dabei Bargeld erpresst haben soll. Nach bisherigen Ermittlungen kam es im Zeitraum von März bis Mai zu mehreren Vorfällen im Bereich der Sporthalle am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren