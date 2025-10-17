PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidium Rostock und der Staatsanwaltschaft Rostock zur Identifikation und weiteren Maßnahmen im Fall des Auffindens eines Kinderleichnams am 14.10.2025

Rostock (ots)

Nach der molekulargenetischen Untersuchung des DNA-Merkmalmusters besteht Klarheit, dass es sich bei dem am 14.10.2025 aufgefundenen Kinderleichnam um den seit dem 10.10.2025 vermissten achtjährigen Jungen handelt.

Im Laufe des 17.10.2025 werden rund um den Auffindeort weitere polizeiliche Maßnahmen durchgeführt. Diese dienen dem Auffinden von Bezugsgegenständen zu der Tat. Weitere Angaben dazu können aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht getätigt werden. Die Vertreter der Presse werden gebeten, die von der Polizei am Auffindeort festgelegten Abstände zu den Untersuchungshandlungen einzuhalten, so dass diese ungestört abgeschlossen werden können. Der Hauptaugenmerk aller liegt in der zügigen Aufklärung dieses Verbrechens.

Weitere Mitteilungen zu den Ermittlungen werden ausschließlich per schriftliche Pressemitteilung an alle Pressevertreter erteilt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Florian Müller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

