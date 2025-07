FW Allensbach: BMA2 Personenschutz

Allensbach (ots) - Am 03.07.2025 um 14:05 Uhr löste die Brandmeldeanlage des Klosters in Hegne aus. Die Abteilungen Allensbach, Hegne sowie der Tagalarm wurden daraufhin alarmiert. Die ersten Kräfte vor Ort stellten im Rahmen der Erkundung Brandgeruch und eine leichte Verrauchung im ausgelösten Bereich fest. Als Grund für die Rauchentwicklung konnte ein bereits gelöschter Kleinbrand in einem Bewohnerzimmer lokalisiert werden. Die Einsatzkräfte belüfteten den ...

