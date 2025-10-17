Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Auseinandersetzung am Dreescher Markt - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots)

Am Donnerstagabend kam es auf dem Dreescher Markt in Schwerin zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Die Polizei wurde gegen 19:45 Uhr durch einen Zeugen über den Vorfall informiert. Beim Eintreffen der eingesetzten Beamten hatten sich beide Männer bereits vom Tatort entfernt. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte einer der Beteiligten, ein 18-jähriger deutscher Schweriner, in Tatortnähe angetroffen werden. Er wies Verletzungen auf, die jedoch keiner sofortigen medizinischen Versorgung bedurften.

Der zweite, bislang unbekannte Mann soll etwa im gleichen Alter gewesen sein, dunkle Haare gehabt und eine rote Jacke getragen haben.

Die Kriminalpolizei Schwerin hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen oder zum unbekannten Beteiligten geben können, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Schwerin unter der Telefonnummer 0385/5180-2224 oder per E-Mail an kk.schwerin@polmv.de

