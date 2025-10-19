Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tödlicher Flugunfall in Lutheran

Rostock (ots)

Am 18.10.2025 gegen 17:16 Uhr kam es in der Nähe der Ortschaft Lutheran zu einem Flugunfall. Ein 54-jähriger Mann war alleinbeteiligt mit seinem Motorschirmflieger abgestürzt. Vor Ort kamen ein Rettungshubschrauber und Notarzt zum Einsatz. Letzterer konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Zur Unfallursache können zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen. PHK Rene Schulz, PR Plau am See

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell