PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tödlicher Flugunfall in Lutheran

Rostock (ots)

Am 18.10.2025 gegen 17:16 Uhr kam es in der Nähe der Ortschaft 
Lutheran zu einem Flugunfall. Ein 54-jähriger Mann war 
alleinbeteiligt mit seinem Motorschirmflieger abgestürzt.

Vor Ort kamen ein Rettungshubschrauber und Notarzt zum Einsatz. 
Letzterer konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Zur Unfallursache können zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht
werden. Die Kriminalpolizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

 
PHK Rene Schulz, PR Plau am See

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 17.10.2025 – 12:09

    POL-HRO: Auseinandersetzung am Dreescher Markt - Polizei sucht Zeugen

    Schwerin (ots) - Am Donnerstagabend kam es auf dem Dreescher Markt in Schwerin zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Die Polizei wurde gegen 19:45 Uhr durch einen Zeugen über den Vorfall informiert. Beim Eintreffen ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 11:10

    POL-HRO: Polizei warnt erneut vor falschen Polizisten am Telefon

    LK LUP/NWM, Schwerin (ots) - Aktuell werden der Polizei wieder vermehrt Anrufe von falschen Polizisten mitgeteilt. Vorwiegend in den Landkreisen Ludwigslust-Parchim und Nordwestmecklenburg aber auch in der Landeshauptstadt Schwerin haben sich Unbekannte am Telefon als Polizeibeamte ausgegeben und ahnungslose Senioren in betrügerischer Absicht in Gespräche verwickelt. Die falschen Polizisten versuchten die Angerufenen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren