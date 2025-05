Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme wegen des Verschaffens falscher amtlicher Ausweise.

Kehl (ots)

Am Donnerstagmorgen, dem 22. Mai, wurde ein rumänischer Staatsangehöriger an der Europabrücke in Kehl von der Bundespolizei festgenommen. Er war mit einem Fernreisebus von Straßburg nach Berlin unterwegs. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde ein Haftbefehl wegen des Verschaffens falscher amtlicher Ausweise festgestellt. Der 28-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Dort verbüßt er nun eine 25-tägige Haftstrafe.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell