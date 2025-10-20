Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mehrere Einbrüche in Fahrzeuge im Raum Rostock und Schwerin

Rostock/Schwerin (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es im Bereich Rostock und Schwerin zu mehreren Einbrüchen in geparkte Fahrzeuge. Unbekannte Täter drangen in verschiedenen Stadtteilen gewaltsam in die Fahrzeuge ein und entwendeten Wertgegenstände aus dem Innenraum. Der entstandene Sach- und Diebstahlschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten es die Täter insbesondere auf offen sichtbare Gegenstände wie Handtaschen, Rucksäcke, Mobiltelefone, Laptops und Bargeld abgesehen. Sowohl Fahrzeuge, welche in Wohngebieten als auch auf öffentlichen Parkplätzen abgestellt waren, wurden durch die unbekannten Täter angegriffen.

Die Kriminalpolizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Mögliche Zusammenhänge zwischen den einzelnen Taten werden geprüft.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei eindringlich davor, Wertgegenstände im Fahrzeug zu lassen. Ein Fahrzeugaufbruch kann nur wenige Sekunden dauern. Täter schlagen schnell zu, greifen nach offen sichtbaren Wertgegenständen und verschwinden sofort wieder. Schon ein kurzer Moment der Unachtsamkeit - etwa beim Einkaufen, an der Tankstelle oder vor der Haustür - reicht aus, um Dieben Gelegenheit zu geben.

Um sich zu schützen, rät die Polizei:

Lassen Sie keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug liegen - auch nicht für wenige Minuten. Entfernen Sie tragbare Navigationsgeräte, Mobiltelefone und Taschen, bevor Sie das Fahrzeug verlassen. Parken Sie - wenn möglich - an gut beleuchteten und belebten Orten. Achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge und informieren Sie im Zweifel sofort die Polizei. Schließen Sie Ihr Fahrzeug immer sorgfältig ab - auch bei kurzem Verlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell