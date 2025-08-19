Landeskriminalamt Thüringen

LKA Thüringen: Einladung zur Pressekonferenz: Durchsuchungen im Rockermilieu

Erfurt (ots)

Das Landeskriminalamt Thüringen führte heute im Zusammenwirken mit der Landespolizeiinspektion Suhl im Auftrag der Staatsanwaltschaft Gera einen Schlag gegen das Rockermilieu durch. In Südthüringen, Sachsen und Bayern wurden mehrere Objekte durchsucht.

Angesichts des erheblichen Medieninteresses laden wir Sie herzlich zur Pressekonferenz ein:

- Ort: Landeskriminalamt Thüringen, Kranichfelder Straße 1, 99096 Erfurt - Zeit: 16:00 Uhr

Der Vizepräsident des Landeskriminalamtes, KD Heiko Schmidt, und der amtierende Leiter der Landespolizeiinspektion Suhl, PD Jörn Durst, werden Ihnen Auskünfte zum polizeilichen Einsatzgeschehen gegeben und sichergestelltes Beweismittel präsentiert. Im Rahmen der Pressekonferenz wird nicht auf den aktuellen Ermittlungsstand eingegangen.

Bitte beachten Sie, dass für Ihre Teilnahme die Vorlage Ihres Personalausweises und (falls vorhanden) eines Presseausweises notwendig ist! Bitte melden Sie Ihre Teilnahme bis 14:30 Uhr per E-Mail unter pressestelle.lka@polizei.thueringen.de an.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Original-Content von: Landeskriminalamt Thüringen, übermittelt durch news aktuell