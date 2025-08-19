PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landeskriminalamt Thüringen

LKA Thüringen: Landeskriminalamt Thüringen und Landespolizeiinspektion Suhl führen Schlag gegen das Rockermilieu

Südthüringen (ots)

Seit dem Morgen führt das Landeskriminalamt Thüringen im Zusammenwirken mit der Landespolizeiinspektion Suhl und im Auftrag der Staatsanwaltschaft Gera Durchsuchungen in mehreren Objekten in Südthüringen, Bayern und Sachsen durch. Beteiligt an den Maßnahmen sind Kräfte des Landeskriminalamtes Thüringen, der Landespolizeiinspektion Suhl und der Bereitschaftspolizei. Die Durchsuchungen dienen der Sicherstellung von Beweismitteln.

Die Exekutivmaßnahmen sind Teil von Ermittlungen des TLKA und der LPI Suhl gegen Personen aus dem Rockermilieu mit dem Tatvorwurf §255 StGB "Räuberische Erpressung".

Der Einsatz dauert derzeit an. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Landeskriminalamt Thüringen
Sandra Frankenhäuser
Telefon: +49 (0) 361 57 43 12011
Fax: +49 (0) 361 341 1450
E-Mail: pressestelle.lka@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landeskriminalamt

Original-Content von: Landeskriminalamt Thüringen, übermittelt durch news aktuell

