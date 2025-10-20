PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Graffiti-Sprayer auf frischer Tat gestellt - Polizei ermittelt in zwei Fällen

Rostock (ots)

Am vergangenen Wochenende konnte die Polizei in Rostock gleich zwei Gruppen mutmaßlicher Graffiti-Sprayer auf frischer Tat stellen.

In der Nacht zu Sonnabend, gegen 00:30 Uhr, meldete ein aufmerksamer Zeuge vier Personen, die im Bereich der S-Bahn-Haltestelle Groß Klein Graffiti anbrachten. Die umgehend alarmierten Einsatzkräfte des Polizeireviers Rostock-Lichtenhagen begaben sich unverzüglich zum Einsatzort.

Beim Eintreffen der Beamten versuchten die Tatverdächtigen zu flüchten. Zwei Personen - eine 19-jährige deutsche Frau und ein 20-jähriger deutscher Mann - konnten im Nahbereich gestellt werden. Beide standen unter Alkoholeinfluss. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sie im Bereich der S-Bahn-Haltestelle zwei Graffiti angebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zu den beiden noch flüchtigen Tatverdächtigen dauern an.

Am Sonntagabend, gegen 22:15 Uhr, stellten zivile Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Rostock im Bereich der Alten Warnemünder Chaussee eine Gruppe Jugendlicher fest, die gerade dabei war, ein Graffiti anzubringen. Bei den sechs Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren, allesamt deutscher Herkunft, wurden Spraydosen und Handschuhe aufgefunden.

Die Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen sie wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 200 Euro.

In beiden Fällen führt die Kriminalpolizei Rostock die weiteren Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 0381 4916-3041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 13:29

    POL-HRO: Unbekannte beschädigen Baufahrzeuge und verursachen hohen Sachschaden

    Rostock (ots) - In der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagmorgen beschädigten unbekannte Personen mehrere Baufahrzeuge im Bereich der Gemeinde Tarnow im Landkreis Rostock. Insgesamt wurden vier Baumaschinen und ein Anhänger beschädigt, die in der Tatzeit aufgrund einer Baustelle zwischen Boitin und Lübzin abgestellt waren. Der entstandene Sachschaden beträgt ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 12:08

    POL-HRO: Mehrere Einbrüche in Fahrzeuge im Raum Rostock und Schwerin

    Rostock/Schwerin (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es im Bereich Rostock und Schwerin zu mehreren Einbrüchen in geparkte Fahrzeuge. Unbekannte Täter drangen in verschiedenen Stadtteilen gewaltsam in die Fahrzeuge ein und entwendeten Wertgegenstände aus dem Innenraum. Der entstandene Sach- und Diebstahlschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Nach ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 12:06

    POL-HRO: Wohnungseinbruchsdiebstahl in Pastow bei Broderstorf

    Broderstorf /Landkreis Rostock (ots) - Am vergangenem Freitagabend kam es gegen 19:45 Uhr zu einem Einbruchsgeschehen in ein Einfamilienhaus in Pastow in der Gemeinde Broderstorf. Demnach verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Straße "Mühlenteich", durchsuchten dieses und flüchteten vom Tatort. Eine Angabe zum Stehlgut ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren