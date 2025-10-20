PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 19-Jähriger stürzt mit Motorrad und verletzt sich dabei schwer

Lambrechtshagen/ Landkreis Rostock (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der K111 in der Gemeinde Lambrechtshagen. Laut den polizeilich vorliegenden Erkenntnissen befuhr ein 19-Jähriger gegen 15:20 Uhr mit seinem Motorrad die Kreisstraße aus Richtung Allershagen kommen in Weiterfahrt nach Lambrechtshagen als er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der Folge stürzte der Mann auf das angrenzende Feld und verletzte sich dabei schwer. Aufgrund erlittener Frakturen an den Gliedmaßen wurde der 19-Jährige durch einen Rettungswagen in die Uniklinik nach Rostock verbracht und dort weiter behandelt.

Das Motorrad der Marke Honda war aufgrund des Sturzes nicht mehr fahrbereit und erlitt wirtschaftlichen Totalschaden. Der entstandene Sachschaden wird aus polizeilicher Sicht auf etwa 10.000EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

