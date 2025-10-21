PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand einer Doppelgarage in Boizenburg

POL-HRO: Brand einer Doppelgarage in Boizenburg
  • Bild-Infos
  • Download

Boizenburg (ots)

Am Montagabend (gegen 20 Uhr) ist in Boizenburg eine Doppelgarage in der Richard-Schwenk-Straße vollständig ausgebrannt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Garage bereits in Vollbrand. Die Freiwillige Feuerwehr Boizenburg konnte das Feuer schließlich löschen und ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude verhindern. In der Garage befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Fahrzeuge, stattdessen wurden dort unterschiedliche Gegenstände gelagert. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Eine Selbstentzündung wird nach derzeitigem Ermittlungsstand ausgeschlossen. Der Brandort wurde beschlagnahmt und im Anschluss kriminaltechnisch untersucht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Boizenburg (Tel. 038847 6060) oder über die Onlinewache der Polizei Mecklenburg-Vorpommern (www.polizei.mvnet.de/onlinewache) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 21.10.2025 – 03:33

    POL-HRO: Wohnungsbrand in der Gnoiener Innenstadt

    Gnoien (ots) - Am Abend des 20.10.2025 kam es in einem Mehrfamilienhaus der Friedenstraße in Gnoien zu einem Wohnungsbrand. Das Feuer brach aus bisher ungeklärter Ursache in einer Wohnung im ersten Obergeschoss aus. Das Feuer und die dadurch resultierende Rauchentwicklung wurde durch 30 Kameraden der Feuerwehren aus Gnoien und Dölitz bekämpft. Durch den Brand und die Löscharbeiten sind mehrere Wohnungen des Hauses ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 03:04

    POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach einem 12-Jährigen Mädchen aus Bargeshagen

    Bargeshagen (ots) - Seit dem 20.10.2025 wird ein 12-Jähriges Mädchen aus Bargeshagen vermisst. Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Bad Doberan unter 038203 560, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link, der zur Internetseite der Landespolizei M-V führt. ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 15:37

    POL-HRO: Polizei ermittelt in Neustadt-Glewe wegen räuberischen Diebstahls

    Neustadt-Glewe (ots) - Die Polizei ermittelt derzeit wegen eines räuberischen Diebstahls, der sich am Freitagmittag in einem Drogeriemarkt in Neustadt-Glewe ereignet haben soll. Gegen 12 Uhr löste beim Verlassen des Geschäfts in der Breitscheidstraße die Alarmanlage aus. Eine Mitarbeiterin forderte daraufhin den Mann auf, stehen zu bleiben. Der Tatverdächtige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren