Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand einer Doppelgarage in Boizenburg

Boizenburg (ots)

Am Montagabend (gegen 20 Uhr) ist in Boizenburg eine Doppelgarage in der Richard-Schwenk-Straße vollständig ausgebrannt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Garage bereits in Vollbrand. Die Freiwillige Feuerwehr Boizenburg konnte das Feuer schließlich löschen und ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude verhindern. In der Garage befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Fahrzeuge, stattdessen wurden dort unterschiedliche Gegenstände gelagert. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Eine Selbstentzündung wird nach derzeitigem Ermittlungsstand ausgeschlossen. Der Brandort wurde beschlagnahmt und im Anschluss kriminaltechnisch untersucht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Boizenburg (Tel. 038847 6060) oder über die Onlinewache der Polizei Mecklenburg-Vorpommern (www.polizei.mvnet.de/onlinewache) zu melden.

