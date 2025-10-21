PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrradfahrer - eine Person bei Dooringunfall leicht verletzt

Rostock (ots)

Am Montagvormittag, den 20. Oktober 2025, ereignete sich im Rostocker Stadtteil Dierkow ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand parkte ein 50-jähriger deutscher Fahrzeugführer gegen 10:00 Uhr seinen VW am Straßenrand des Prettidamms, Höhe Hausnummer 15. Beim anschließenden Aussteigen übersah der Mann einen in Richtung Innenstadt fahrenden Fahrradfahrer. In dem Moment, als der Fahrer die Tür seines Fahrzeugs öffnete, konnte der 45-jährige Radfahrer russischer Staatsangehörigkeit nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß gegen die geöffnete Fahrertür.

Der Radfahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt und anschließend zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad sowie an der Fahrzeugtür entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Die Kriminalpolizei Rostock führt die weiteren Ermittlungen.

Die Polizei nimmt diesen Vorfall zum Anlass, erneut Fahrzeugführer auf eine vorausschauende Verhaltensweise beim Aussteigen hinzuweisen. Autofahrende sollten stets den nachfolgenden Verkehr beachten und beim Öffnen der Fahrzeugtür die sogenannte "Holländische Grifftechnik" anwenden. Dabei wird die Tür mit der weiter entfernten Hand geöffnet - auf der Fahrerseite also mit der rechten Hand. Durch die dadurch entstehende Drehbewegung des Oberkörpers wird automatisch der Schulterblick ausgeführt, wodurch Radfahrer oder andere Verkehrsteilnehmende rechtzeitig erkannt werden können.

Radfahrern wird empfohlen, beim Vorbeifahren an parkenden Fahrzeugen ausreichend Sicherheitsabstand zu halten und auf mögliche Türbewegungen zu achten. So lassen sich "Dooring"-Unfälle wie dieser vermeiden.

