Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Randalierer in Lütten Klein aufgrund von Haftbefehl festgenommen

Rostock (ots)

Am Montagabend, den 20.10.2025, gegen 22:30 Uhr, erhielt die Polizei über den Notruf den Hinweis auf eine randalierende Person in der Kopenhagener Straße im Rostocker Stadtteil Lütten Klein. Nach Angaben des Hinweisgebers soll ein Mann Passanten angepöbelt und auf Fahrzeuge eingeschlagen haben.

Unverzüglich eingesetzte Polizeikräfte der Polizeiinspektion Rostock konnten den beschriebenen Mann im Nahbereich feststellen. Bei dem Tatverdächtigen handelte es sich um einen polizeilich mehrfach in Erscheinung getretenen 28-jährigen Deutschen.

Im Rahmen der polizeilichen Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl bestand. Der 28-Jährige wurde daraufhin festgenommen und im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

