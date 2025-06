Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kradfahrer bei Frontalzusammenstoß schwerst verletzt

K 30, Espenfeld Rtg. Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am Sonntag, den 29.06.2025 gegen 10:40 Uhr befuhr der 36-jährige Fahrer eines Kraftrads Yamaha die K 30 aus Richtung Arnstadt kommend in Richtung Espenfeld. Dabei kam der Kradfahrer in einer Kurve zu weit auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit einem entgegenkommenden Pkw VW. Dessen Insassen wurden bei dem Zusammenstoß nicht verletzt. Der an beiden Kraftfahrzeugen entstandene Sachschaden wurde auf ca. 25000,- EUR geschätzt. Der schwerstverletzte Kradfahrer wurde mittels Rettungshubschrauber ins Klinikum Bad Berka verbracht. Die Maßnahmen zur Unfallursachenermittlung dauern an.

