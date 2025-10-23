Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vermisstensuche nach 83-jähriger Frau in Schwerin

Schwerin (ots)

Seit dem 23.10.2025 wird eine 83-jährige aus der Mecklenburgstr. in Schwerin vermisst. Hinweise, welche zum Auffinden der vermissten Person führen könnten, nimmt das Polizeihauptrevier Schwerin unter Tel. (0385) 51802224, die Internetwache unter polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Für weitere Informationen nutzen Sie bitten den Link, der zur Internetseite der Landespolizei M-V führt. https://t1p.de/qjst5 Christian Müller Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

