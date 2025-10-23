PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HRO: Alkoholisierter 36-Jähriger landet nach Sturz vom Moped im Zentralgewahrsam der Polizei

Broderstorf / Landkreis Rostock (ots)

Am Dienstagabend landete ein 36-jähriger Mopedfahrer aufgrund seines anhaltenden aggressiven Verhaltens im Zentralgewahrsam der Polizei.

Zunächst befuhr der 36-jährige Deutsche laut polizeilichem Unfallbericht und Aussagen der Zeugen gegen 20:40 Uhr mit einem Moped die B110 aus Richtung Broderstorf kommend in Fahrtrichtung Sanitz. Dabei konnten die Zeugen bereits eine auffällige Fahrweise bei dem Mopedfahrer feststellen. Auf Höhe der dortigen Schule bog der Mopedfahrer nach rechts in Weiterfahrt nach Teschendorf ab, stürzte aber unmittelbar nach dem Abbiegevorgang.

Als ein Ersthelfer dem Verunfallten zur Hilfe eilen wollte, reagierte der in der Gemeinde Broderstorf lebende Mann aggressiv und soll daraufhin mit seinem Helm versucht haben in Richtung des Unbeteiligten zu schlagen. Das wurde durch einen weiteren Zeugen unterbunden. Beide Ersthelfer brachten den aggressiven und scheinbar alkoholisierten Mann daraufhin zu Boden und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Der 36-Jährige war anhaltend aggressiv, drohte und beleidigte sogar die eingesetzten Polizeibeamten aus Sanitz während der gesamten Dauer des Einsatzes. Um die Gefahr eines körperlichen Angriffs durch den Mopedfahrer zu unterbinden, musste dieser gefesselt werden. Dabei versuchte er in Richtung der Polizisten zu treten. Glücklicherweise wurde keiner der Beteiligten verletzt. Im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen wurde bei dem 36-Jährigen aufgrund des bestehenden Verdachts der alkoholischen und rauschmittelbedingten Beeinflussung eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Aufgrund seines anhaltenden Verhaltens war schlussendlich eine Unterbringung des Mannes im Zentralgewahrsam der Polizei in Rostock notwendig.

Die Ermittlungen am Unfallort ergaben weiterhin, dass der Verunfallte weder im Besitz einer Fahrerlaubnis war noch ein pflichtversichertes Fahrzeug mit sich führte. Die Kriminalpolizei in Sanitz ermittelt nun wegen der entsprechenden Delikte.

