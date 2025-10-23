Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Auseinandersetzung unter Einsatz eines Messers zwischen zwei Gruppierungen in Rostock

Rostock (ots)

~ Am Abend des 22.10.2025 kam es gegen 22:15 Uhr, in der KTV in Rostock, zu einer Auseinandersetzung mit einer leichtverletzten Person. Der geschädigte 23-jährige Ukrainer befand sich mit seinen 6 ebenfalls ukrainischen Begleitern im Bereich des Friedhofsweges. Aus bisher ungeklärter Ursache entstand eine zunächst verbale Auseinandersetzung mit einer 4-köpfigen Gruppierung. Von diesen Personen setzten zwei Personen abgebrochene Flaschenhälse sowie ein Messer bedrohend gegen den Geschädigten und seine Begleiter ein. In der weiteren Folge erlitt der Geschädigte eine leichte Schnittverletzung an einem Finger und wurde mit Verdacht auf einen Armbruch ins Krankenhaus eingeliefert. Die zwei Täter sowie deren Begleiter konnten von den eingesetzten Beamten nicht angetroffen werden, waren den Geschädigten jedoch nicht gänzlich unbekannt. Bei dem messereinsetzenden Täter handelt es sich demnach um einen 19-jährigen syrischen Heranwachsenden. Gegen ihn und einen derzeit noch Unbekannten wurde eine Anzeige wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.~

Christian Müller

Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell