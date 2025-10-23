PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Auseinandersetzung unter Einsatz eines Messers zwischen zwei Gruppierungen in Rostock

Rostock (ots)

~ Am Abend des 22.10.2025 kam es gegen 22:15 Uhr, in der KTV in Rostock, zu einer Auseinandersetzung mit einer leichtverletzten Person. Der geschädigte 23-jährige Ukrainer befand sich mit seinen 6 ebenfalls ukrainischen Begleitern im Bereich des Friedhofsweges. Aus bisher ungeklärter Ursache entstand eine zunächst verbale Auseinandersetzung mit einer 4-köpfigen Gruppierung. Von diesen Personen setzten zwei Personen abgebrochene Flaschenhälse sowie ein Messer bedrohend gegen den Geschädigten und seine Begleiter ein. In der weiteren Folge erlitt der Geschädigte eine leichte Schnittverletzung an einem Finger und wurde mit Verdacht auf einen Armbruch ins Krankenhaus eingeliefert. Die zwei Täter sowie deren Begleiter konnten von den eingesetzten Beamten nicht angetroffen werden, waren den Geschädigten jedoch nicht gänzlich unbekannt. Bei dem messereinsetzenden Täter handelt es sich demnach um einen 19-jährigen syrischen Heranwachsenden. Gegen ihn und einen derzeit noch Unbekannten wurde eine Anzeige wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.~

Christian Müller

Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

  • 22.10.2025 – 13:47

    POL-HRO: Auseinandersetzung auf dem Marienplatz - Polizei spricht Platzverweis aus

    Schwerin (ots) - Am gestrigen Nachmittag kam es auf dem Marienplatz in Schwerin zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen. Polizeibeamte wurden gegen 17:45 Uhr auf eine lautstarke verbale Streitigkeit aufmerksam. Noch bevor die Beamten eingreifen konnten, ging eine 38-jährige Frau körperlich auf eine 42-jährige Frau los. Die Geschädigte erlitt nach ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 13:03

    POL-HRO: Hoher Sachschaden bei Brand eines Gebäudekomplexes in Damshagen

    Damshagen b. Grevesmühlen (ots) - In einer Gartenanlage in Damshagen ist am Dienstagnachmittag (gegen 16 Uhr) ein Gebäudekomplex in Brand geraten. Durch das Feuer wurden neben dem Gebäude auch ein Wohnwagen, zwei Mopeds, ein Quad sowie zwei Pkw beschädigt. Ein 51-jähriger Mann wurde beim Versuch das Feuer mittels Feuerlöscher zu löschen leicht verletzt - eine ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 13:02

    POL-HRO: Zeugen verhindern Raub - Tatverdächtiger alkoholisiert

    Rostock (ots) - Am Dienstag, den 21. Oktober 2025, kam es gegen 16:45 Uhr im Bereich des Kurt-Schumacher-Rings in Rostock zu einem polizeilichen Einsatz aufgrund eines versuchten Raubes. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 27-jähriger deutscher Mann versucht haben, einem 10-jährigen Mädchen, das in Begleitung einer Freundin war, ihr Mobiltelefon zu entreißen. Dabei zog der Mann unter anderem an dem Rucksack des Kindes. ...

    mehr
