Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Auseinandersetzung auf dem Marienplatz - Polizei spricht Platzverweis aus

Schwerin (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es auf dem Marienplatz in Schwerin zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen. Polizeibeamte wurden gegen 17:45 Uhr auf eine lautstarke verbale Streitigkeit aufmerksam. Noch bevor die Beamten eingreifen konnten, ging eine 38-jährige Frau körperlich auf eine 42-jährige Frau los. Die Geschädigte erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand keine sichtbaren Verletzungen, wurde jedoch vorsorglich durch den hinzugezogenen Rettungsdienst untersucht. Die 38-jährige Tatverdächtige erhielt im Anschluss einen Platzverweis für den Marienplatz. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Auseinandersetzung ein persönlicher Streit vorausgegangen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen. Beide Frauen besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

