Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Nach Unfall: Vollsperrung der B104 zwischen Gadebusch und Lützow

Gadebusch (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages kam es auf der Bundesstraße 104 zwischen Gadebusch und Lützow zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Die B104 musste in der Folge für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 43-jähriger Fahrer eines Ford Transit gegen 06:30 Uhr auf der Bundesstraße wenden. Dabei übersah er offenbar einen nachfolgenden Volvo, besetzt mit einem 41-jährigen Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Durch die Kollision wurden beide Fahrzeugführer sowie der 36-jährige Beifahrer des Ford Transit verletzt. Die drei deutschen Männer wurden vor Ort medizinisch erstversorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass der 43-jährige Ford-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, der Führerschein sichergestellt.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme sowie der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die B104 zwischen Gadebusch und Lützow für etwa eine Stunde voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Juliane Zgonine
Telefon: 0385 5180-3004
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

