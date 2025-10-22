PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: PKW bei Wittenburg von der Fahrbahn abgekommen

Wittenburg (ots)

Auf der Landesstraße 04 bei Wittenburg ist am Dienstagabend ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und hat dabei erheblichen Sachschaden verursacht. Gegen 20:45 Uhr befuhr der 70-jährige Fahrer des Pkw den Kreisverkehr an der Einmündung L04 / L05, als er offenbar aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, über den Kreisverkehr fuhr und anschließend mit einer Schutzplanke kollidierte. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Pkw war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt wird der Sachschaden auf 25.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Hinweise auf Alkoholkonsum oder eine Beeinflussung durch anderer Mittel wurden beim Fahrzeugführer nicht festgestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

