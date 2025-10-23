PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei fahndet nach gestohlenem Pickup in Neu Brenz

Neu Brenz b. Neustadt-Glewe (ots)

Unbekannte Täter haben am frühen Mittwochabend in Neu Brenz einen Pickup vom Typ Ford Ranger entwendet. Nach Angaben des 41-jährigen Eigentümers wurde das schwarze Fahrzeug (Baujahr 2018) in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 19:00 Uhr vom Betriebshof in der Lindenstraße an der L081 gestohlen. Der Pickup verfügt über eine offene Ladefläche. Ein Keyless-Go-System war nicht verbaut. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach dem Fahrzeug ein und ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall.

Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Fahrzeuges nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874 4110) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Auch über die Onlinewache der Polizei www.polizei.mvnet.de/onlinewache können Hinweise gegeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

