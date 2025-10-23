Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zunahme von Geldbörsendiebstählen in Supermärkten - Polizei bittet um erhöhte Aufmerksamkeit

Schwerin / LK Ludwigslust (ots)

In den vergangenen Tagen verzeichnete die Polizei im Bereich Schwerin und im Landkreis Ludwigslust / Parchim eine Zunahme von Diebstählen von Geldbörsen während des Einkaufs in Supermärkten.

Betroffen sind vor allem ältere Menschen, denen die Portemonnaies unbemerkt aus Taschen, Handtaschen oder Rucksäcken entwendet wurden. Begünstigt werden die Taten durch eine gewisse Sorglosigkeit im Umgang mit Wertgegenständen - etwa, wenn Taschen an Einkaufswagen angehängt oder dort hineingelegt werden. Schon kurze unbeaufsichtigte Momente reichen den Dieben aus, um zuzuschlagen.

In Einzelfällen nutzten die Täter gezielt Ablenkungsmanöver, indem sie die Geschädigten nach bestimmten Waren fragten, um in einem unbeobachteten Moment zugreifen zu können. Ebenfalls in Einzelfällen wurden im Anschluss an den Diebstahl mit den erbeuteten Bankkarten Bargeldbeträge abgehoben.

Auffällig ist, dass sich die Taten fast ausschließlich in Märkten ereigneten, die über keine Videoüberwachung verfügen.

Die Polizei rät:

- Tragen Sie Ihre Geldbörse bzw. Wertgegenstände stets in verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung - möglichst körpernah. - Halten Sie Taschen stets verschlossen und tragen Sie diese auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie unter den Arm. - Legen Sie Geldbörsen nicht in Einkaufstaschen, -körbe oder -wagen, sondern tragen Sie sie sicher am Körper. - Bewahren Sie Ihre PIN niemals im Portmonee auf. - Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen und Bekannten über dieses Phänomen.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Situationen in Supermärkten beobachten, sich umgehend bei der nächsten Polizeidienststelle oder über den Notruf 110 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell