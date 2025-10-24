PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Täter stehlen Bargeld und Wertgegenstände aus Einfamilienhaus in Gorlosen

Gorlosen b. Eldena (ots)

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Gorlosen bei Eldena haben bislang unbekannte Täter am Donnerstagmittag Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro entwendet. In der Abwesenheit der Hausbewohner sollen sich die Täter nach bisherigen Erkenntnissen über eine Hintertür gewaltsam Zutritt zum betreffenden Wohnhaus verschafft und dort sämtlich Räumlichkeiten durchsucht haben. Dabei hätten die Täter in der Zeit von 11:10 Uhr bis 12:45 Uhr neben mehrere hundert Euro Bargeld auch Goldschmuck und einen Laptop entwendet. Insgesamt wird der Schaden auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort in der "Neuen Straße" Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Wohnungseinbruchdiebstahls ein.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874 4110) entgegen. Auch über die Onlinewache der Polizei www.polizei.mvnet.de/onlinewache können Hinweise gegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

