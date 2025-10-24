Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwer verletzte Frau nach körperlicher Auseinandersetzung - Tatverdächtiger in Haft

Rostock (ots)

Am Dienstagabend, den 21.10.2025, kam es gegen 22:45 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Albert-Schweitzer-Straße im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer 43-jährigen Frau und einem gleichaltrigen Mann(beide deutsche Staatsangehörige).

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die beiden alkoholisierten Personen im Hausflur zunächst verbal aneinander. In der Folge soll der 43-jährige Tatverdächtige mehrfach auf die Frau eingewirkt haben. Durch die Hilferufe der Geschädigten wurden Nachbarn aufmerksam und verständigten umgehend die Polizei.

Die alarmierten Beamten des Polizeireviers Rostock-Dierkow trafen wenige Minuten später am Einsatzort ein. Zu diesem Zeitpunkt übte der Tatverdächtige weiterhin Gewalt gegen die Frau aus. Die Einsatzkräfte überwältigten und fixierten den Mann noch vor Ort.

Die 43-jährige Geschädigte erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in eine Rostocker Klinik eingeliefert.

Das Kriminalkommissariat Rostock übernahm die weiteren Ermittlungen. In enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Rostock wurde beim Amtsgericht Rostock ein Haftbefehl gegen den einschlägig vorbestraften Tatverdächtigen erwirkt. Der Mann wurde festgenommen und nach der Vorführung einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Die Ermittlungen zu den genauen Umständen der Tat dauern an.

