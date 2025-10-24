PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwer verletzte Frau nach körperlicher Auseinandersetzung - Tatverdächtiger in Haft

Rostock (ots)

Am Dienstagabend, den 21.10.2025, kam es gegen 22:45 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Albert-Schweitzer-Straße im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer 43-jährigen Frau und einem gleichaltrigen Mann(beide deutsche Staatsangehörige).

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die beiden alkoholisierten Personen im Hausflur zunächst verbal aneinander. In der Folge soll der 43-jährige Tatverdächtige mehrfach auf die Frau eingewirkt haben. Durch die Hilferufe der Geschädigten wurden Nachbarn aufmerksam und verständigten umgehend die Polizei.

Die alarmierten Beamten des Polizeireviers Rostock-Dierkow trafen wenige Minuten später am Einsatzort ein. Zu diesem Zeitpunkt übte der Tatverdächtige weiterhin Gewalt gegen die Frau aus. Die Einsatzkräfte überwältigten und fixierten den Mann noch vor Ort.

Die 43-jährige Geschädigte erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in eine Rostocker Klinik eingeliefert.

Das Kriminalkommissariat Rostock übernahm die weiteren Ermittlungen. In enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Rostock wurde beim Amtsgericht Rostock ein Haftbefehl gegen den einschlägig vorbestraften Tatverdächtigen erwirkt. Der Mann wurde festgenommen und nach der Vorführung einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Die Ermittlungen zu den genauen Umständen der Tat dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 0381 4916-3041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 24.10.2025 – 13:15

    POL-HRO: Pkw-Brand in Rostock-Lichtenhagen

    Rostock (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, dem 24.10.2025, wurde der Polizei gegen 00:25 Uhr der Brand eines Pkw auf einem Parkplatz in der Mecklenburger Allee im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen gemeldet. Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet dort ein Opel aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die alarmierte Berufsfeuerwehr Rostock konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und eine Ausbreitung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren