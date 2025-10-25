Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Krakow am See (ots)

Der Polizei wurde am 25.10.2025 gegen 02:45 Uhr bekannt, dass es auf der L37 im Bereich Krakow am See zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person gekommen sein soll. Ersten Erkenntnissen nach befuhr der 26-Jährige litauische Fahrer die L37 aus Richtung Groß Grabow. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Durch den Aufprall kippte der Transporter auf die Seite in den Straßengraben. Die Person wurde eingeklemmt und musste durch die Kameraden der Feuerwehr befreit werden. Zur weiteren medizinischen Behandlung wurde der 26-Jährige mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen und Unfallaufnahme wurde die L37 voll gesperrt. Der Sachschaden wird auf 7.500 Euro geschätzt. Kristin Hartfil Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell