Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Krakow am See (ots)

Der Polizei wurde am 25.10.2025 gegen 02:45 Uhr bekannt, dass es auf 
der L37 im Bereich Krakow am See zu einem Verkehrsunfall mit einer 
schwerverletzten Person gekommen sein soll. Ersten Erkenntnissen nach
befuhr der 26-Jährige litauische Fahrer die L37 aus Richtung Groß 
Grabow. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der 
Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Durch den 
Aufprall kippte der Transporter auf die Seite in den Straßengraben.  
Die Person wurde eingeklemmt und musste durch die Kameraden der 
Feuerwehr befreit werden. Zur weiteren medizinischen Behandlung wurde
der 26-Jährige mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus 
geflogen. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen und Unfallaufnahme 
wurde die L37 voll gesperrt. Der Sachschaden wird auf 7.500 Euro 
geschätzt.

Kristin Hartfil
Polizeihauptkommissarin
Polizeiführerin vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren