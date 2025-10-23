Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Verkehrskontrolle mit Folgen
Leinefelde (ots)
Am Mittwochabend wurde gegen 20.55 Uhr ein Radfahrer in der Birkunger Straße kontrolliert. Der Verkehrsteilnehmer war vorher durch seine Fahrweise aufgefallen. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten der Polizeiinspektion Eichsfeld Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von mehr als 1,7 Promille an. Daraufhin wurde der Radfahrer in ein Krankenhaus zu einer Blutentnahme gebracht. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.
