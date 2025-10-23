PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrskontrolle mit Folgen

Leinefelde (ots)

Am Mittwochabend wurde gegen 20.55 Uhr ein Radfahrer in der Birkunger Straße kontrolliert. Der Verkehrsteilnehmer war vorher durch seine Fahrweise aufgefallen. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten der Polizeiinspektion Eichsfeld Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von mehr als 1,7 Promille an. Daraufhin wurde der Radfahrer in ein Krankenhaus zu einer Blutentnahme gebracht. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

